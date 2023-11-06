وقال المصدر في حديث خص به مراسل موقع "إسلام تايمز
"، أن "اجتماعاً سيعقد مساء اليوم في مكتب حيدر العبادي لقوى الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وكان السوداني قد وصل إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني وقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، وتركزت على الأوضاع الراهنة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على غزة.
وثمن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي خلال استقباله السوداني، مواقف العراق الأخيرة في دعم غزة، واصفا اياها بـ"القوية والجيدة" داعيا الى ضرورة تكثيف الضغوط السياسية على #امريكا واسرائيل لوقف قتل الفلسطينيين.
وأضاف سماحته أن بامكان العراق كدولة مهمة في المنطقة لعب دور خاص في هذا المسار، مشيرا ان ان الولايات المتحدة تتدخل بشكل مباشر في الحرب الدائرة.
وشدد السيد القائد على ان "الكيان الصهيوني" لم يكن بامكانه مواصلة القتال لولا الدعم العسكري السياسي الامريكي له، منوها الى ان واشنطن تعتبر شريكة الصهاينة في جرائمهم ضد غزة.
بدوره، قال السوداني أن "العراق حكومة وشعبا واحزابا، يقف في الصف الامامي المناصر لسكان غزة وبان بلاده تبذل جهودا سياسية كبيرة لوقف العدوان الاسرائيلي".
ووصف السوداني عملية طوفان الأقصى بـ"البطولية" التي أسعدت جميع أحرار العالم، قائلا انه في المقابل حزين بشدة للقتل الوحشي الذي يتعرض له سكان قطاع غزة.
وجاءت زيارة السوداني إلى طهران بعد اجتماعه الليلة الماضية في بغداد مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.