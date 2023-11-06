العراق (إسلام تايمز) - كشف مصدر مطلع، الاثنين، أن قوى الإطار التنسيقي سوف تعقد إجتماعاً مساء اليوم في مكتب القيادي في الإطار حيدر العبادي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي عادر من طهران بعد زيارة رسمية قام بها صباح اليوم.