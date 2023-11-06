هل حمل السوداني رسالة أمريكية إلى إيران

خاص (إسلام تايمز) - وصل رئيس الوزراء العراقي إلى طهران صباح اليوم الاثنين في زيارة رسمية والتقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي.