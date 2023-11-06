هل حمل السوداني رسالة أمريكية إلى إيران

وتدور منذ صباح اليوم تكهنات حول رسالة أمريكا لإيران عبر السوداني، وهو ما تفاعل معه المسؤولون الإيرانيون وأكدوا ذلك.
وردا على هذه التكهنات، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الأميركيين أرسلوا لنا رسالة في الأيام الثلاثة الماضية مفادها أنهم يبحثون عن وقف لإطلاق النار في غزة، لكنهم في الواقع يدعمون القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة.
وتظهر المعلومات أن وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء العراقي، خلال لقائه السوداني الليلة الماضية، نقل هذه الرسالة إلى إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران.
ووفق الرسالة الأمريكية فإن "واشنطن إذ تؤكد أنها تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وفي هذه الأثناء فإن استهداف قواعد أمريكا العسكرية في العراق لا يؤدي إلا إلى تعقيد المعادلات، ونطالب بمنع استهداف فصائل المقاومة لقواعدها في الأراضي العراقية".
وبحسب المصادر العراقية التي تحدثت لمراسل موقع "إسلام تايمز
"، فإن "بلينكن أعطى الحق في قيام الولايات المتحدة بالرد إذا استمرت الهجمات على المقاومة الإسلامية في العراق".
وردا على سؤال حول زيارة السوداني إلى طهران اليوم الاثنين وما إذا كان يحمل رسالة من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: “هذه الزيارة مستمرة والقضايا الراهنة مطروحة وتتم مناقشتها. أنا لست في الاجتماع. وستكون مسألة التطورات في غزة أحد المواضيع الرئيسية في لقاء رئيس الوزراء العراقي مع كبار المسؤولين الإيرانيين. ولا أعلم حقيقة أنه يحمل رسالة.”
ووردا على سؤال حول زيارة السوداني إلى طهران وإمكانية توسيع نطاق الحرب في المنطقة، قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الإيراني: هذا الاحتمال وارد تماما. مع حجم ونوعية الجرائم التي يرتكبها هذا النظام ومع تاريخ الجرائم والتهديدات التي يمارسها هذا النظام ضد دول المنطقة، وأنه خلال 75 عاما من تاريخ تأسيسه غير الشرعي وسيئ السمعة، فقد فرض أكثر من 20 عقوبة حروب ضد دول المنطقة ولا يزال هذا النظام يحتل أجزاء من سوريا ولبنان ودائما ما يرتكب إجراءات أمنية مضادة ضد أمن الدول الأخرى في المنطقة وكان داعما للعديد من الأعمال والحركات الإرهابية في المنطقة. ومن المتوقع أن جميع حكومات ودول المنطقة بنسب مختلفة تعتبر هذا النظام تهديدا لها.