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الاثنين 6 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:17

أبرز تطورات طوفان الأقصى

أبرز تطورات طوفان الأقصى
دكّت كتائب القسام القوات الإسرائيلية المتوغّلة في محوري شمالي غربي مدينة غزة وجنوبيها، بعشرات قذائف الهاون.

ودمّر مقاومو القسام 6 دبابات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي غربي مدينة غزة، بقذائف "الياسين 105".

واستهدفت كتائب القسام قوةً إسرائيليةً خاصةً متحصنّةً في مبنى بقذيفتي "TBG"، وهي قذيفة صاروخية "فراغية"، مخصصة للتحصينات وقتل الأفراد، وتُطلق من قاذف محمول.

كما قصفت تجمّعاً للجنود قرب موقع "إيرز" بقذائف "الهاون"، بينما خاض مقاوموها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في منطقة السلاطين، شمالي غربي بيت لاهيا.

وخلال الساعات الـ48 الماضية، دمّرت كتائب القسام، كلياً أو جزئياً، 27 آليةً عسكريةً إسرائيليةً، ودكّت القوات المتوغلة بعشرات قذائف "الهاون"، في حين التحم المقاومون بقوات الاحتلال خلال اشتباكات مباشرة، موقعين فيها خسائر محققة.

كذلك، استهدفت كتائب القسام "تل أبيب" وأسدود المحتلة برشقتين صاروخيتين، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. 

بدورها، قصفت سرايا القدس تجمّعاً لآليات الاحتلال وجنوده غربي موقع "إيرز" بقذائف الهاون أيضاً، فيما استهدفت قوة مشاة مترجلة في منطقة السموني، وأخرى في منطقة المقوسي بمدينة غزة بعشرات قذائف "الهاون".

واستهدفت موقعي "الكاميرا" و"كيسوفيم"، بالإضافة إلى كيبوتس "كفار سعد" برشقات صاروخية مركّزة. 

أما كتائب الشهيد أبو علي مصطفى فاستهدفت تحشيدات الاحتلال شرقي رفح وخان يونس بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، رداً على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت كتائب القسام مشاهد تظهر تصدي مقاوميها للقوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم شرقي خان يونس، وتدمير عدد من آلياتها.

من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم - أنّها استهدفت آليةً عسكريةً إسرائيليةً صباح اليوم، جنوبي شرقي حي الزيتون بصاروخين موجّهين، وتحشيدات لقوات العدو داخل موقع صوفا العسكري بقذائف "الهاون".

وفي سياق متصل، قصف مقاومو القسام في لبنان مستوطنة "نهاريا" بـ 16 صاروخاً، رداً على مجازر الاحتلال في غزة، بالتزامن مع استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان أيضاً، مواقع عسكرية إسرائيلية.

وبدورها أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ مجاهديها استهدفوا 4 قواعد للاحتلال الأميركي في العراق وسوريا في 6 هجمات.

واستهدفت 3 هجمات قاعدة عين الأسد غربي العراق، وأخرى استهدفت قاعدة الاحتلال الأميركي قرب مطار أربيل.

كما استهدفت قاعدتي تل بيدر شمالي سوريا، والتنف جنوبيها.

واليوم، أفاد مصدر بأنّ طائرةً مسيّرةً انتحاريةً استهدفت القاعدة الأميركية القريبة من قرية قصرك، شمالي الحسكة أقصى شمالي شرقي سوريا.

وفجر اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القوات الأميركية في أربيل و"التنف" و"عين الأسد".
رقم : 1093830
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