طهران: يهمنا استمرار المباحثات مع القاهرة لانهاء أزمة غزة 

إيران (إسلام تايمز) - أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الاثنين، إن طهران مهتمة باستمرار المباحثات مع القاهرة بهدف إنهاء العدوان على قطاع غزة.