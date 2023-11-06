طهران: يهمنا استمرار المباحثات مع القاهرة لانهاء أزمة غزة 

وقال بيان نشره موقع الخارجية الإيرانية وترجمه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن عبداللهيان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأشار عبداللهيان إلى موقف إيران ومصر باعتبارهما دولتين إسلاميتين مهمتين، واعتبر أنه من المهم مواصلة التشاور بين البلدين بشأن سبل إنهاء الأزمة الحالية في فلسطين والهجمات الوحشية التي يشنها النظام الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة وقطاع غزة والضفة الغربية.
كما أكد وزير خارجية إيران على أهمية الاجتماع المرتقب لرؤساء الدول الإسلامية في الرياض وأبدى استعداده لمواصلة المشاورات المشتركة بين طهران والقاهرة، مشيراً إلى استعداد جمعية الهلال الأحمر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر.
وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب سامح شكري وزير خارجية مصر، أثناء شرحه لإجراءات مصر لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لسكان غزة، عن شكره وتقديره لمواقف وجهود الدول العربية والإسلامية والجمهورية الإسلامية خصوصاً في هذا الصدد.
كما أكد وزير الخارجية المصري على استمرار المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف للمساعدة في وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية لشعب غزة.