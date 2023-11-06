بيان جديد للقوات اليمنية حول عملياتها العسكرية ضد الاحتلال

واضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان: كان من نتائج العملية التي نفذناها توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة في كيان الاحتلال لساعات عدة.



وهذا هو نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم

أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة, وكان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات.



إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة وبالتوكل على الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات شعبنا اليمني العظيم وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة.



وما النصر إلا من عند الله

صنعاء 22 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق 6 نوفمبر 2023م