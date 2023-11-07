كم هي خسائر القوات الأمريكية جراء هجمات المقاومة العراقية

وبحسب هذه المصادر فإن 24 جنديا أمريكيا أصيبوا بتلف في الدماغ خلال الهجمات على قواعدهم في العراق وسوريا وهم حاليا تحت رعاية الأطباء.



وفي سياق متصل، كتبت الصحيفة الامريكية (بوليتيكو) حول الضربات التي تعرضت لها القواعد الامريكية بفعل المقاومة الإسلامية في العراق، مشيرة إلى أن "الإجمالي الرسمي الآن هو مقتل مقاول واحد وإصابة 46 عسكريًا"، مضيفة "إنه "تم إجلاء اثنين إلى ألمانيا من أجل إصابات الدماغ الرضية".



وأعلن البنتاغون في البداية عن حوالي نصف هذا العدد من الجرحى فقط. ونظراً للهجمات اللاحقة، فمن المرجح أن تكون الخسائر الفعلية في صفوف القوات الأمريكية أعلى.



وتعرضت المواقع الأمريكية لسلسلة كبيرة من الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار أمس بينما كان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في المنطقة يحذر الجهات المعادية ضد القوات الأمريكية.