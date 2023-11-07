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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:37

مسؤول بالحرس الثوري: حكومة نتنياهو تعارض وقف الحرب لأنه يعني رحيلها

مسؤول بالحرس الثوري: حكومة نتنياهو تعارض وقف الحرب لأنه يعني رحيلها
وقال العميد جواني في كلمة القاها امام المجلس الاداري لمحافظة أذربيجان شرقي (شمال غرب) ان عملية طوفان الاقصى اظهرت بأن الكيان الصهيوني آيل نحو الدمار والنهاية، وانها حطمت بيت العنكبوت هذا، وان هذا الطوفان تجاوز جغرافيا غزة واصبح يجوب العالم ضد الصهاينة حيث نشاهد مئات الآلاف يتظاهرون في الدول المختلفة لدعم غزة.

واشار الى الجرائم الصهيونية والقاء اكثر من 25 الف طن من القنابل على غزة قائلا ان عملية حماس كانت عملية للدفاع عن غزة وخطوة استباقية ضد 75 عاما من العدوان والقتل والاحتلال، حيث يرفض الكيان الصهيوني في الاساس وجود المقاومة في فلسطين ويعلن دوما بأن الشعب الفلسطيني يجب ان يقتل او يستسلم.

وقال بأن الارقام تشير بأن مليون و200 ألف من المستوطنين في فلسطين المحتلة وفي المستوطنات قد غادروا مساكنهم وهذا نوع من الهروب ، يظهر لمن تعود هذه الارض؟

واعتبر بأن دخول قوى المقاومة وحزب الله وانصارالله الى المعركة يثبت بأن هزيمة الصهاينة لا يمكن جبرها والتعويض عنها، فحتى اذا انتهت عملية طوفان الاقصى ، فان المقاومة لا يمكن القضاء عليها.

كما اشار الى تصريحات احد رؤساء الوزراء السابقين في الكيان الصهيوني والذي قال بأن " اسرائيل" ليست "بلدا" آمنا أو أخلاقيا وانها سوف لن تنتصر في هذه الحرب، واضاف " الكيان الصهيوني لا يمكنها ان تنتصر وان كل جريمة يرتكبها تقرب موته اكثر فاكثر".
مصدر : وكالات
رقم : 1093922
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