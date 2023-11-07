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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:46

حزب الله تستهدف آلية لوجيستية لجيش الاحتلال في موقع البياض العسكري

حزب الله تستهدف آلية لوجيستية لجيش الاحتلال في موقع البياض العسكري
وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب أهداف لحزب الله في محيط بلدة عيتا الشعب وعدد من البلدات الأخرى في جنوب لبنان.

وجاء في بيان جيش الاحتلال "يغير الجيش في هذه الأثناء على أهداف لحزب الله في لبنان".

وأضاف البيان "قصف مدفعي من الجيش الاسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب وعدد من بلدات القطاع الأوسط، الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الغربي اللبناني".

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 1093923
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