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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:55

تفاقم الخلافات بين كييف وواشنطن

تفاقم الخلافات بين كييف وواشنطن
وقال كاتب المقال الذي نشرته الصحيفة، ماكس بوت: "خلف الكواليس، غالبا ما يشير المسؤولون الأوكرانيون والأمريكيون بأصابع الاتهام إلى بعضهم البعض. يتذمر الأمريكيون سرا من أداء الأوكرانيين السيئ في شن هجوم على غرار هجوم الناتو".

وأوضح أن الأوكرانيين بدروهم يشتكون من أن الغرب لم يزودهم بالأسلحة الكافية لاختراق التحصينات الروسية وأن العديد من الأسلحة التي حصلوا عليها أصبحت في حالة سيئة.

وأشار إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى معدات إزالة الألغام والمركبات المدرعة، والأهم من ذلك عدم امتلاكها لـ"قوة جوية كافية".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية بدات "هجوما مضادا" منذ يونيو الماضي، بعد أن حصلت على كميات كبيرة من مختلف الأسلحة من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وشاركت في المعركة وحدات دربها الناتو وزودها بأسلحة ومعدات غربية، وقد فشلت قوات كييف في تحقيق أي من أهدافها وفي اختراق تحصينات القوات الروسية، وتكبدت خسائر فادحة بلغت عشرات آلاف القتلى وآلاف المعدات والآليات العسكرية.
مصدر : وكالات
رقم : 1093926
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