مادورو: الكيان ‘‘الإسرائيلي ‘‘زرع آيديولوجية أكثر خطورة من النازية

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنّ "إسرائيل" تقصف المستشفيات في قطاع غزّة، وتقتل المرضى والجرحى والأشخاص الذين تُركوا بلا منازل.



وأشار مادورو إلى أنّ كيان الاحتلال دمّر مسجداً عمره أكثر من ألف عام، إضافةً إلى كنيسةٍ كاثوليكية أرثوذكسية، كما هاجم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.



ولفت مادورو إلى أنّ الاحتلال "زرع أيديولوجية أكثر خطورة من النازية، أولاً ضد الشعب الفلسطيني، ومن ثم يأتي دور الشعوب العربية والإسلامية والمسيحية".



يُذكر أنّه، في وقتٍ سابق، كان الرئيس الفنزويلي أكّد أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادةً جماعية بحق الفلسطينيين، لافتاً إلى أنّ فنزويلا ستقدم دعماً إنسانياً لقطاع غزّة.



ودعا مادورو إلى عقد مؤتمرٍ دولي طارئ وعاجل للقوى العظمى، من أجل التوصل إلى اتفاق لإيقاف الحرب على غزة.



وكان قد شدّد على أنّ "إسرائيل" تمارس الأعمال النازية في قطاع غزّة، وتهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن الحشود التي خرجت في الكثير من الدول وحّدت صوتها ضد الإبادة الجماعية.