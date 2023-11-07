المقاومة الإسلامية تستهدف آلية لوجستية ‘‘إسرائيلية‘‘

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مشاهد لاستهدافها آلية لوجستية تابعة لجيش الاحتلال، في موقع البياض العسكري، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ما أدى لإصابتها بشكل مباشر واحتراقها.



وذكرت المقاومة في التفاصيل أنّ العملية جرت، الأحد، الموافق لـ 5 تشرين الثاني الجاري.



وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الإثنين، مقاومين اثنين، ارتقيا شهيدين على طريق القدس، هما حسين لطفي سويد من بلدة مركبا في جنوب لبنان، ومحمد ملحم يوسف من بلدة حام في البقاع.



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، أعلنت عصر الإثنين، قصفها موقعي المالكية وجل الدير، و‏التجهيزات الفنية في موقع الراهب، بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة، بالتزامن مع قصف كتائب القسام في لبنان، مستوطنة "نهاريا".



وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، أعلنت مساء الأحد، أنّ مجاهديها، قاموا باستهداف ‏مستوطنة "كريات ‏شمونة" بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا)، رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني، و‏التي استهدف فيها ‏سيارةً مدنيةً، بين بلدتَي عيناتا وعيترون، و‏أدّت إلى استشهاد سيدة وثلاثة أطفال من ‏أحفادها وجرح والدتهم.