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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:28

واشنطن تنفي دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن تنفي دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة
ونفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تصريحات وزير الخارجية الإيراني في هذا الخصوص مدعيا بالقول: لقد أوضحنا لإيران أنه لا ينبغي لها أن تسعى إلى توسيع الصراع والعواقب إذا اختارت القيام بذلك".

وتابع: "لقد أوضحنا أيضا علنا وسرا أننا نطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وتنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن سيتطلب هدنة إنسانية في القتال، وأي تأخير في هذه العملية يقع على عاتق حماس".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد صرح يوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة بعثت لطهران رسالة في الأيام الثلاثة الماضية بشأن السعي لوقف إطلاق النار في غزة" .

وأضاف: "لقد قاموا ببعض الأفعال، لكن في الواقع، لم يدعموا سوى القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".

وجاءت تصريحات عبداللهيان عقب قيام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى طهران، الاثنين، بعد يوم من اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد.
مصدر : وكالات
رقم : 1093935
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