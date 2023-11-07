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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:35

صحة غزة: شهيد كل 4 دقائق والحصيلة تزيد عن 10 آلاف شهيد

صحة غزة: شهيد كل 4 دقائق والحصيلة تزيد عن 10 آلاف شهيد
وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين: إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة، نجم عنها 252 شهيدا، فيما ارتفع عدد المجازر ضد العائلات إلى 1050 عائلة جزء كبير منها أبيد بالكامل.

وأكد القدرة أن عدد الشهداء جراء العدوان الذي دخله شهره الثاني ارتفع إلى 10022 شهيدا منهم 5104 أطفال و2641 سيدة، إضافة إلى 25408 جرحى.

وأكد استشهاد 192 كادرا صحيا واستهداف 116 مؤسسة وإخراج 16 مستشفى عن العمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الساعات الماضية تركز العدوان بوضوح وشكل سافر على مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي التخصصي والعيون والصحة النفسية.

وقال: إن الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة.

كما اشار إلى استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام بمستشفى النصر، في حين ارتفع عدد الشهداء بقصف عدة مستشفيات إلى 8 شهداء وأكثر من 100 مصاب.

وأكد أن الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية، منبها إلى أن الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت.

وقال: إن المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني.

وطالب جميع الأطراف العمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات، مشيرا إلى أن الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.

وأضاف أن الاحتلال يتلقى الصمت الدولي كضوء أخضر للاستمرار في مجازره.
رقم : 1093963
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