مطالبات دولية لوقف إطلاق النار في غزة

قال مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي، جانغ جون، إنّ "ما يجري في غزة من أحداث، مثل ما حصل في جباليا، يعد أزمة إنسانية ضخمة"، مُؤكّداً على الحديث السابق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ "غزة تحولت إلى مقبرةٍ للأطفال".



وطالب جون مجلس الأمن أن يتبنى قراراً قاطعاً يعالج الوضع الإنساني في قطاع غزّة، مُعتبراً أنّه من الضروري فعل ذلك.



وشدّد مندوب الصين في المجلس على وجوب وقف إطلاق النار لغاياتٍ إنسانية بشكلٍ فوري وآني، كما حثّ على "تسهيل وصول المعونات دون عرقلة لكل المدنيين في قطاع غزة بما يشمل الغذاء والماء والدواء والوقود على مستوى كافٍ".



بموازاة ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن المنشآت والمرافق المدنية والمدنيين هم الأكثر تضرراً جراء العمليات البرية والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي حول الشرق الأوسط: إن «العمليات البرية للجيش الإسرائيلي والقصف المستمر تضرب المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك الملاجئ، ولا أحد في مأمن».



ووفقاً له، فإن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تطورت إلى «أزمة للإنسانية»، وقال: «إن كابوس غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية، بل أزمة للإنسانية»، كما أكد غوتيريش ضرورة إمداد قطاع غزة بالوقود.



وأضاف: إن عدد الصحفيين الذين سقطوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع هو عدد قياسي.



كذلك أعلن أن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب في قطاع غزة في تصاعد، وهو أكثر من أي وقت آخر في تاريخ المنظمة العالمية.



ومن جهته، دعا مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، إلى هدنةٍ إنسانية فورية ومستدامة في قطاع غزة، مُطالباً بإتاحة الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وأشار دي ريفيير، بعد خروجه من مشاورات مجلس الأمن الدولي، إلى أنّ فرنسا "ستنظم في باريس، الخميس، مؤتمراً إنسانياً لتنسيق المعونات ودخولها إلى غزة".



ولفت المندوب الفرنسي إلى مُضي المفاوضات في مجلس الأمن الدولي من أجل "الاتفاق على هذا التوجه، رغم معارضة بعض الدول".



في غضون ذلك أكد قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأميركيين شركاء بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة.



واعتبر آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أنه يتوجب على العالم الإسلامي زيادة الضغط السياسي على الولايات المتحدة والكيان المحتلّ لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة.



وقال: إن العراق دولة مهمة في المنطقة ويمكن أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال، وأن تخلق خطاً جديداً في العالم العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن إيران والعراق يمكن لهما عبر التنسيق المشترك لعب دور بنّاء لزيادة الضغط السياسي على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بهدف وقف العدوان على غزة.



بدوره، أكد السوداني أن معركة «طوفان الأقصى» عملية بطولية تبعث على الفخر، وشدد على أن الحكومة والشعب العراقي والتيارات السياسية في العراق يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن العراق يسعى حالياً لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة.



وتأتي المطالبات الدولية تزامناً مع إعلان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، سلامة معروف، الإثنين، تسجيل 13 ألف شخصٍ بين شهيد ومفقود، في اليوم الـ 31 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة، مجدداً المطالبة بإنشاء ممر آمن، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل، وتسريع سفر المصابين.



وحمّل معروف مسؤولية حماية المستشفيات للأمين العام للأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن طائرات الاحتلال ودباباته وزوارقه قصفت القطاع بأكثر من 30 ألف طن من المتفجرات، بمتوسط 82 طنّاً لكل كيلومتر مربع.