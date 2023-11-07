المقاومة تُفشل عدة محاولات توغل للاحتلال في الضفة الغربية

وأشارت الكتيبة أن وحدة الهندسة التابعة لها، استهدفت بعبوةٍ ناسفة شديدة الإنفجار، آليةً لقوات الاحتلال وحققّت فيها إصابةً مباشرة، ولفتت إلى استهدافها آليات الاحتلال التي توغلت على محور "البلاونة" بصلياتٍ كثيفة من الرصاص، والعبوات المتفجرة".



كذلك أعلنت كتائب شهداء الأقصى - كتيبة طولكرم أنّ مقاتليها "استهدفوا قوات الاحتلال الصهيوني في محيط مخيم طولكرم، بالرصاص الكثيف والعبوات الناسفة".



ولفتت الكتيبة إلى أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي في "حارة البلاونة بكمية من عبوات الأمير ، و تمكنوا من إعطاب إحدى الآليات".



وأفاد مصدر بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس إلى 8 شهداء، 4 منهم في طولكرم واثنان في كل من القدس والخليل.



ففي طولكرم استشهد 4 مقاومين فلسطينيين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر أن المقاومين الأربعة هم قادة في كتيبة طولكرم المعروفة باسم "الرد السريع"، وأن أحدهم من القسام واثنين من كتائب شهداء الأقصى.



وقالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال داخل مخيم طولكرم.



كما استهدفت قوات الاحتلال المخيم بصاروخ أطلقته من طائرة مسيّرة.



وفي حادثتين منفصلتين استشهد شابان فلسطينيان في كل من القدس المحتلة والخليل.



وقتلت قوات الاحتلال شابا قرب باب الساهرة في القدس المحتلة بعدما أقدم على طعن مجندة وجندي قرب مركز للشرطة، في حين أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال في بلدة بيت عنان شمال القدس.



كما قتلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين خلال مواجهات في بلدتي حلحول وبيت فجار في الخليل وأصابت 3 آخرين.



كذلك أكدت مواقع فلسطينية أن قوات كبيرة للاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم برفقة جرافات عسكرية، واقتحمت بلدة سلواد في رام الله، وقريتي فقوعة وسيلة الظهر في جنين، مع اندلاع مواجهات تصدى خلالها الشبان لقوات الاحتلال.



وتحدثت مواقع فلسطينية عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة سعير شمال الخليل، حيث أجرى "جيش" الاحتلال عمليات حفر، وأخذ قياسات لمنزل والد الشهيد محمد الفروخ، منفذ عملية القدس يوم أمس.



كما وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الظاهرية جنوب الخليل، بالإضافة إلى عدة إصابات برصاص قوات الاحتلال، وصلت مستشفى ثابت ثابت في طولكرم.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 163 منذ 7 أكتوبر.



في سياق متصل، انسحبت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ من مخيم جنين في الضفة الغربية بعد نصف ساعة فقط من اقتحامه. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد قالت في وقت سابق من اليوم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وأضافت أن عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.



هذا وقالت مصادر فلسطينية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 45 فلسطينيا خلال سلسلة عمليات نفذها في الضفة الغربية. وأوضحت المصادر لوكالة "أنباء العالم العربي" أن أكبر عمليات الاعتقال تمت في بلدات محافظة الخليل بجنوب الضفة، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي في بلدة السموع وحدها نحو 20 فلسطينيا.



كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقالات في محافظات أخرى بالضفة الغربية. وتعتقل إسرائيل يوميا عشرات الفلسطينيين خلال عمليات تنفذها في الضفة الغربية.







ويوم أمس اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مقاومين خلال تواجدهم داخل مركبة على مدخل مخيم طولكرم.



كذلك أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس مقتل مجنّدة في "حرس الحدود"، كانت قد أُصيبت في عملية طعن مزدوجة شملت طعناً وإطلاق نار، قرب محطة للشرطة الإسرائيلية عند باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، نُفِّذت صباح أمس.



ولليوم الـ32 من الحرب على غزة، تكثف إسرائيل من غاراتها على القطاع مستهدفة أحياء سكنية ومرافق حيوية ومستشفيات؛ ما أدى لاستشهاد أكثر من 10 آلاف حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال وسط تنديد عربي ودولي واسع.



في حين تتصدى فصائل المقاومة لمحاولات جيش الاحتلال التوغل داخل القطاع وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفه تضاف إلى أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي و240 أسيرا في عملية طوفان الأقصى التي بدأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.