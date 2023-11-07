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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:43

غريب آبادي: العدوان الصهيوني على غزة، خلف عشرة ألاف شهيد في شهر واحد

غريب آبادي: العدوان الصهيوني على غزة، خلف عشرة ألاف شهيد في شهر واحد
وفي اجتماع "تحليل دور القانون الدولي والإنساني تجاه كوارث غزة"، الذي عقد اليوم الثلاثاء، باستضافة الهلال الأحمر، صرح غريب آبادي: إن الكيان الصهيوني ارتكب كافة أنواع الجرائم في قطاع غزة خلال الشهر الماضي.

وأكد: إن أفعال الكيان الصهيوني هذه، هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عنصري وعرقي.

واعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية، الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني عديدة وقال: حتى الآن استشهد أو جُرح وفقد 40 ألف شخص في قطاع غزة، منهم أكثر من 10 آلاف من الشهداء.

وشدد على أنه لا ينبغي أن نسمح بنسيان جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدا: جرائم الكيان الصهيوني لها تاريخ يبلغ 70 عاما ولا ينبغي أن نسمح بأن تنسى هذه الجرائم والمآسي في عصر المعلومات.

وذكر: إذا نظرنا إلى الوضع الحالي لفلسطين وقطاع غزة، علينا أن ننظر أيضا إلى جرائم الماضي الجسيمة لهذا الكيان، سائلا: اليوم نحن نشهد هذه الجرائم، وهل الكيان الصهيوني وحده مرتكب هذه الجرائم؟

يذكر أن في الاسبوع الخامس من عمليات طوفان الاقصى، تستمر طائرات الاحتلال الصهيوني قصفها العنيف لمناطق مختلفة من قطاع غزة والذي اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من اهالي القطاع منذ امس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تحديث لبياناتها امس الاثنين، مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
رقم : 1093997
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