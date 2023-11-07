شركة ايرانية تصنّع جهاز الأشعة المقطعية محلیا

وبفضل جهود فنيي شركة "بهیار صنعت سباهان" القائمة على المعرفة، تم توطين أكثر من 85% من هذا الجهاز.



وكان لهذا التوطين أثر كبير في تعزيز مكانة ايران وأهميتها الاستراتيجية في المنطقة والعالم، بحيث وصلت إيران الى مجموعة الدول العشر التي تتمتع بتكنولوجيا الإنتاج في هذا المجال.



ووفقا لمسؤولي هذه الشركة، انه ومن أجل بناء هذا الجهاز، تم إجراء أبحاث موسعة في مجالات مولدات الجهد العالي، ولوحات التحكم، وبرامج إعادة البناء والترميم، والميكانيكا المسطحة والجسر، ومعالجة الصور، وتصميم خوارزميات إعادة بناء أقسام الصورة بأحدث التقنيات ، وتصميم خوارزميات متقدمة لإعادة بناء المقاطع خارج مجال الرؤية.



وبحسب ما اعلن مقر العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة التابع لرئاسة الجمهورية، فإن طريقة عمل هذا الجهاز هي بالاشعة السينيّة التي يتم فيها ارسال عدة اشعاعات وبشكل تلقائي من عدة زوايا الى جسم المريض لتمر عبر جميع الأنسجة الموجودة فيه.



ومن ثم يتم امتصاص جزء من هذه الإشعاعات بواسطة الأنسجة، بينما ينبعث الباقي من الجانب المقابل، والذي يتم استقباله من خلال أجهزة الكشف الحساسة. ومن خلال تكرار هذا الإجراء، يتم إنشاء عدة إطارات للجزء المراد فحصه وفي النهاية يتم الحصول على صورة لهذا الجزء من خلال أساليب برمجية لإعادة بناء الصورة.



وبعد ثماني سنوات من أعمال البحث والتطوير على جهاز الأشعة المقطعية، نجحت شركة "بهیار صنعت سباهان" القائمة على المعرفة في الحصول على رخصة الاستخدام والتشغيل من المديرية العامة للمعدات الطبية، وبجهود مهندسي هذه الشركة تم بناء أول جهاز تصوير مقطعي محلي بالكامل في ايران، وسيتم إطلاقه قريبا في المستشفيات.



ولدى هذه الشركة القدرة على إنتاج احتياجات البلاد من خلال الاستجابة للاحتياجات العاجلة في سلسلة التوريد للمعدات الكهربائية الحيوية، والتصميم وفقا لنوع التطبيق العلاجي، وتصوير جميع أجزاء جسم المريض.



ومن مزايا هذا المنتج ايضا هو انه صمم محليا لتلبية احتياجات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأشعة المقطعية، وإمكانية الوصول الفني الى جميع مراحل الإنتاج والبناء والإصلاح والصيانة، والقدرة على الحصول على أحدث المعايير الدولية، مما يتيح الفرصة لتصدير هذا النوع من المعدات الى جميع دول المنطقة والعالم .



وافاد مدير شركة "بهیار صنعت سباهان" القائمة على المعرفة فريد نجاة بخش آزاداني بأن هذا المنتج يمكن استخدامه في مجال التشخيص ومحاكاة في العلاج الإشعاعي.



وأضاف بأن استخدام تقنيات التصوير الطبي الحديثة في تطور دائم، ويعد جهاز الأشعة المقطعية أحد وسائل التشخيص الطبي لتصوير جميع أنواع أنسجة الجسم، بما في ذلك الدماغ والقلب والرئتين والكبد والكليتين والعظام والمفاصل وغيرها من الاعضاء الاخرى لتشخيص العديد من الأمراض بما في ذلك السرطان، واضطرابات الأوعية الدموية والعصبية، والالتهابات، والإصابات الجسدية وغيرها من المشاكل الطبية.



واشار نجاة بخش ازاداني الى ان الهدف الرئيسي هو تصميم جهاز محاكاة للأشعة المقطعية للاستخدام في العلاج الإشعاعي وتصميم جهاز للأشعة المقطعية للتطبيقات الصناعية ، موضحا بأن الأشعة المقطعية تحتوي على 16 شريحة طبية للاستخدام العام في مراكز التصوير الطبي و 85% من احتياجات المراكز الطبية. كما استمر البحث والتطوير لإجراء فحوصات مقطعية أكثر تقدما بعدد أكبر من الشرائح، ويعد بناء أول كاشفات دقة تعتمد على C-Mouse في البلاد، والذي نفذته شركة "بهیار صنعت سباهان" القائمة على المعرفة ،خطوة كبيرة لصنع المزيد الأشعة المقطعية الطبية المتقدمة.