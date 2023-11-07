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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:50

سوريا: وقفة تضامنية حاشدة في دمشق نصرةً لغزة

سوريا: وقفة تضامنية حاشدة في دمشق نصرةً لغزة
وفي صالة الفيحاء الرياضية في دمشق، تجمع المحتشدون منددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة، حاملين أعلام فلسطين ولافتات نصرةً لأهالي قطاع غزة.


وتشهد الساحات السورية وقفات تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وكان آلاف الطلبة السوريين في عموم المدارس السورية قد خرجوا في وقتٍ سابق رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كذلك، نظمت وقفات تضامنية في حلب واللاذقية وطرطوس ودير الزور والحسكة وحماه وخان شيخون في إدلب، وأيضاً في حمص ودرعا بمشاركة آلاف الطلبة السوريين.

يذكر أنّ سوريا استنكرت قبل أيام تصريحات وزير إسرائيلي قال فيها إنّه يجب ضرب غزة بالسلاح الذري ومحوها وبناء المستوطنات مكانها، قائلةً إنّ ذلك "هو دليل جديد على إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان، وعلى عنصريته الوحشية المتطرفة".
رقم : 1094005
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