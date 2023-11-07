روسيا: دعوة وزير إسرائيلي إلى ضرب غزة بقنبلة نووية إعلان رسمي بامتلاكهم لها

وقالت زاخاروفا في حديث إلى برنامج "سولوفيوف لايف": "أثارت هذه [التصريحات عدداً كبيراً من الأسئلة. السؤال الأول: هل هذا يعني أننا نستمع إلى إعلان رسمي بشأن وجود أسلحة نووية؟ الأسئلة التالية التي طرحت: أين المنظمات الدولية؟ وأين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وأين المفتشون؟".



واقترح الوزير في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو "إلقاء قنبلة ذرية على غزة"، داعياً إلى "محو غزّة" وإعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، بحسب الإعلام الإسرائيلي.



وعلّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على تصريح الوزير إلياهو، قائلاً إنّه "كلامٌ صادم ومجنون من وزيرٍ منعدم المسؤولية"، مطالباً رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالته "على الفور".



وبعد تصريحات إلياهو، جدّد عضو "الكنيست" إسحاق كروزر الدعوة إلى "محو غزة عن الخريطة"، مُبرّراً ذلك بأنّه من أجل "بعث رسالة إلى أعدائنا"، على الرغم من موجة الانتقادات التي تعرض لها الوزير الإسرائيلي إلياهو في وقتٍ سابق.



وتأتي دعوات إسرائيلية لمحو غزة في وقت يستمر الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي، مستهدفاً منازل الآمنين، فيما تجاوز عدد الشهداء والمفقودين في القطاع 13 ألفاً، أكثرهم من الأطفال.



وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ "إسرائيل" أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار عدوانها المتواصل منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، وذلك بما "يُعادل قنبلتين نوويتين".



وأشار المرصد إلى أنّ وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على هيروشيما وناكازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في آب/أغسطس 1945 قُدّر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.



ووفقاً للمرصد، فإنّ القوة التدميرية للمتفجرات التي أُلقيت على غزّة تزيد على ما أُلقي على هيروشيما، مع ملاحظة أنّ مساحة المدينتين اليابانيتين 900 كلم2، فيما لا تزيد مساحة غزة على 360 كلم2.