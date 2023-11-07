تشييع الشهيدة المظلومة سميرة أيوب وحفيداتها الثلاث الى مثواهن الأخير في جنوب لبنان

وفي كلمة له خلال التشييع الشهيدة المظلومة وحفيداتها الثلاث، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن “المقاومة هي الطريق الوحيد لحماية الوجود وممارسة حقنا في الحياة”.



كما أعلن أن “المقاومة لن تتساهل مع أي عدوان يستهدف المدنيين وسترد الصاع صاعين”، متابعاً أنه “أمام هذ المجزرة التي عصرت قلوب اللبنانيين ندعو الجميع لرصّ الصفوف والوحدة الوطنية”.



وقال النائب فياض إن “هذه الوحدة هي العامل الأهم لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف الوطن”.



وفي السياق، فقد وجه ابن شقيقة الشهيدة سميرة أيوب رسالة مباشرة لكل من يعنيهم الأمر وبالتحديد إلى السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا عبر النائب ملحم خلف.