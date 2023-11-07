الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين و33 مسيرة خلال يوم

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن قواتها دمرت 33 مسيرة للعدو في مناطق متفرقة خلال يوم كما اعترضت صاروخين من نظام HIMARS.



وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور بلغت نحو 760 جنديا، وفي ما يلي أبرز التفاصيل:



إصابة 5 تجمعات من القوات والمعدات الأوكرانية على محور كوبيانسك وخسائر العدو تصل إلى 160 عسكريا



على محور كراسني ليمان خسرت القوات الأوكرانية نحو 170 عسكريا بين قتيل وجريح



صد 7 هجمات على محور دونيتسك وبلغ إجمالي خسائر العدو هناك نحو 245 جنديا بين قتيل وجريح



تحييد ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، و60 آخرين على محور زابوروجيه، فيما بلغت خسائر العدو على محور خيرسون نحو 55 عسكريا بين قتيل وجريح.



إصابة قوات ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في 105 مناطق