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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:47

"واينت": الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض مسيرة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية

"واينت": الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض مسيرة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية
وأكد الموقع أن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض هدفا جويا مشبوها تم رصده على الحدود اللبنانية، قبل دخوله إسرائيل.

وأشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت على القصف الصاروخي على موقع بركة ريشا، بقصف مدفعي على مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.

واستهدف حزب الله موقع بركة ريشا الإسرائيلي مقابل بلدتي يارين والبستان على الحدود جنوب لبنان.

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه "استهدف مجموعة حاولت إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل بالقرب من منطقة شتولا".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "دبابة إسرائيلية هاجمت قبل قليل في الأراضي اللبنانية خلية حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه أراض إسرائيلية بالقرب من منطقة شتولا".

وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت في وقت سابق من اليوم موقعا تابعا لحزب الله من أجل إزالة التهديد".

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على منطقة جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة في حين يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.
رقم : 1094015
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