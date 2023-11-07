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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:55

أبو الغيط يدعو لعدم الاستهانة بتصريح الوزير الإسرائيلي حول استخدام السلاح النووي

أبو الغيط يدعو لعدم الاستهانة بتصريح الوزير الإسرائيلي حول استخدام السلاح النووي
وفي خطابين متطابقين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى زانج هن، المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعرب أبو الغيط عن قلقه البالغ إزاء تصريح الوزير الإسرائيلي. 

وقال أبو الغيط إن "هذه اللغة الفاشية الصادرة عن أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بقدر ما قد تبدو جنونية، فإنها تكشف عن مستوى التطرف والتعصب الذي يتغلغل في مستويات السلطة في إسرائيل. وفي ظل وجود حكومة تتبنى مثل هذه الأوهام الأيديولوجية والكراهية المتأصلة، فليس من المستغرب أن نشهد مجازر مروعة ترتكب كل يوم بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

وأكد أن "الأمر لا يقتصر على اعتراف الوزير الإسرائيلي بامتلاك بلاده سلاحاً نووياً، وهو السرّ المكشوف الذي يتعارض مع القانون الدولي بشكل صارخ، بل تكشف هذه التصريحات أيضاً عن النظرة العنصرية، والنوايا الخطيرة لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الفلسطينيين كخيار استراتيجي ويحرضون على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب".

وناشد أبو الغيط، ومن خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات الأممية والدولية، "بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته نحو سرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة إسرائيل على كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها"، محذرا من أن السماح لهذه الحرب الظالمة بالاستمرار ولو ليوم واحد آخر سوف يزرع بذور الكراهية والتطرف في المنطقة لسنوات قادمة.

كما طالب رئيس مجلس الأمن، ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن "بعدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح الإسرائيلي المتطرف وما يخفيه من نوايا إجرامية"، مشيرا إلى أن "التهديد باستخدام السلاح النووي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن على مجلس الأمن التعامل مع هذا الأمر بكل جدية الواجبة".
رقم : 1094017
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