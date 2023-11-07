الخصاونة: الحصانة الممنوحة لإسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي والإنساني يجب أن تنتهي

وفي كلمة أمام مجلس الأعيان، قال الخصاونة إن "القانون الدولي والإنساني والقيم الأخلاقية تحرم وتجرم استهداف المدنيين، وحياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة عن أي إنسان في أي مكان آخر".



وأشار إلى أن " الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته"، مشددا على أن "الأردن لن يسمح بتجاوزه لأنه يذيب القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي الأردني".



ولفت الخصاونة إلى أن "مجلس الأمن الدولي فشل في استصدار قرار بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية في إطار اختصاص مجلس الأمن الأساسي بموجب أحكام الميثاق في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين من الاختصاص الأصيل المتأصل لمجلس الأمن الدولي، وبسبب استخدام حق النقض الفيتو لأعضاء دائمين في المجلس الأمر الذي أفشل مشروع القرار الدولي".



وأعلن أن "41 طفلا مصابا بالسرطان من قطاع غزة سيبدأون بالتوافد للأردن اعتبارا من الأربعاء أو الخميس للعلاج بمركز الحسين للسرطان".