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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:32

العراق: نقل المسلحين الإرهابيين لمواقع بعيدة عن حدود إيران

العراق: نقل المسلحين الإرهابيين لمواقع بعيدة عن حدود إيران
وأكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي على نقل جميع المسلحين الإرهابيين ضد إيران من مواقعهم إلى مناطق بعيدة، ودخول قوات الحدود والبيشمركة تلك المواقع، معلنا أن المرحلة اللاحقة هي إدخالهم في مخيمات خاصة وبعيدة أيضاً.
وأضاف الأعرجي: إن مخيم الهول السوري يضم إرهابيين من 60 دولة، أغلبهم من العراق وسوريا، و10 آلاف من الإرهابيين الأجانب.

وتابع: العراق اتخذ قرارا حكيما ولمصلحة الأمن القومي العراقي، تضمن نقل الرعايا العراقيين طوعيا إلى مخيم الجدعة وإدخالهم في برامج إدماج وإعادة تأهيل.

وتابع: تم تحويل 2945 متهما عراقيا بالإرهاب، وتم تحويلهم إلى وزارة الداخلية لغرض عرضهم على القضاء، وتمت محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية، لدينا مجلس استخبارات وطني ومناطق تنسيق مشترك بين قوات وزارة الدفاع والبيشمركة تعمل كلها وفق مصلحة البلد من دون أية مشاكل.

وأشار إلى هناك تنسيق كبير بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية حول القضايا المهمة.
رقم : 1094022
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