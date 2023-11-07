الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:01

وزير داخلية إيران: تغييرات جذرية تحدث بالمعادلات الإقليمية

وزير داخلية إيران: تغييرات جذرية تحدث بالمعادلات الإقليمية
وخلال اللقاء مع نشطاء فلسطينيين في طهران قال وزير الداخلية الإيراني: إن انتصارات فلسطين بدأت بمقاومة شعبه المظلوم وإن هذه المقاومة خلقت معجزة.

واعتبر وحيدي أكثر من 10 آلاف شهيد، نصفهم من النساء والأطفال، مثالا واضحا على وحشية الكيان الصهيوني، مضيفا: كل هذه القنابل تسقط على رؤوس الناس، لكننا ما زلنا نشهد صمود هذا الشعب المظلوم أمام الكيان الصهيوني، وبالتأكيد، إن دماء الأطفال الفلسطينيين ستؤدي إلى إسقاط الكيان الصهيوني.

وشدد وزير الداخلية الإيرانية على ضرورة تعاون الدول الإسلامية لمعاقبة الكيان الصهيوني، وطالب الدول المجاورة لفلسطين بفتح حدودها لتقديم المساعدات لشعب غزة المظلوم.

وأكد وحيدي أن هناك تغييرات جذريًة في المعادلات الإقليمية، مؤكدا: صحيح أن الأحداث الأخيرة تجري في مساحة 350 كيلومترا، لكنها أحدثت تغييرات ثقافية عميقة.

وأشار إلى أن هذا التحول العميق لا يقتصر على الأراضىي الفلسطينية، وأن إقامة المظاهرات ضد الكيان الصهيوني في جامعات مهمة مثل هارفارد وأكسفورد هي أحد مظاهر هذا التطور.
رقم : 1094027
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
7 تشرين الثاني 2023
قائمة إذلال الصهاينة
قائمة إذلال الصهاينة
7 تشرين الثاني 2023
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟
7 تشرين الثاني 2023
بايدن وانقسامات فريقه الانتخابي بسبب دعم الكيان
بايدن وانقسامات فريقه الانتخابي بسبب دعم الكيان
7 تشرين الثاني 2023
كم هي خسائر القوات الأمريكية جراء هجمات المقاومة العراقية
كم هي خسائر القوات الأمريكية جراء هجمات المقاومة العراقية
7 تشرين الثاني 2023
هل حمل السوداني رسالة أمريكية إلى إيران
6 تشرين الثاني 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني بعد عودته من إيران
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني بعد عودته من إيران
6 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني يزور السعودية الأحد المقبل بشأن غزة
الرئيس الإيراني يزور السعودية الأحد المقبل بشأن غزة
6 تشرين الثاني 2023
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
6 تشرين الثاني 2023
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
6 تشرين الثاني 2023
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
6 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
6 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
قائمة إذلال الصهاينة
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟