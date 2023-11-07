جاء ذلك بحسب تقرير لموقع ميدل إيست آي، قال فيه إنه يتم تسليم التحذيرات بشكل منتظم من قبل المسؤولين المصريين في الوقت الذي ترفض فيه القاهرة المبادرات الأمريكية لتولي دور أمني محتمل في المستقبل في قطاع غزة المحاصر والدعوات الإسرائيلية لقبول التهجير القسري للفلسطينيين.



وتسلط هذه التحذيرات، الضوء على رغبة مصر في إنهاء سريع للحرب الدائرة عبر حدودها، لكنها تؤكد أيضا كيف اتخذت القاهرة موقفا أكثر حزما تجاه الصراع مما توقعه بعض المسؤولين الإسرائيليين والغربيين، وفق قول التقرير.



ويقول الخبراء إن الضغط الذي تمارسه "إسرائيل" من أجل التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أدى إلى تفاقم هذا الرفض لأنه بلور المخاوف المصرية من أن الحرب الطويلة الأمد هناك يمكن أن تزعزع استقرار منطقة سيناء مع انتشارها محليًا بين السكان المؤيدين للقضية الفلسطينية على نطاق واسع.



وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قال آنذاك، إن بلاده أكدت وكررت رفضها التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، حيث إن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.



ويقول الخبراء إن قبول تدفق اللاجئين سيكون مربحًا للحكومة المصرية التي تعاني من ضائقة مالية، حيث ورد أن "إسرائيل" تطرح خطة لشطب ديون مصر الدولية من خلال البنك الدولي والاتحاد الأوروبي الذي يعقد صفقة محتملة لمساعدة اللاجئين.



وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط: "يمكنك المراهنة على أنه لو وافقت مصر على ما تريده "إسرائيل"، لما كانت في حالة ضائقة اقتصادية شديدة كما هي اليوم"، لكنها استدركت: "لا أعتقد أن الحوافز المالية ستؤثر عليهم".



ورفضت مصر أيضًا خطة نشرها موقع "ميدل إيست آي" سابقًا، حيث ناقش مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إدارة مصر للأمن في قطاع غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية – في حالة هزيمة حماس.



وقال خالد فهمي، الخبير في شؤون مصر بجامعة تافتس، إن رفض مصر لمزيد من التورط في قطاع غزة يكشف عن سوء فهم في "إسرائيل" والعواصم الغربية لكيفية نظر القاهرة إلى أولوياتها في غزة.



ولمصر شبكة من المصالح في الجيب المطل على البحر الأبيض المتوسط، والذي احتلته على مرحلتين بين عامي 1948 و1967. وفي الماضي، سبقت التوترات في غزة اندلاع أعمال العنف بين مصر و"إسرائيل"، بما في ذلك أزمة السويس عام 1956.



واليوم، تخشى مصر من أن يؤدي تدفق الفلسطينيين إلى زعزعة استقرار سيناء، حيث أمضت الحكومة سنوات في محاربة التمرد المتفاقم بما في ذلك ضد الجماعات المحلية التابعة لتنظيم داعش.



وترفض القاهرة أيضًا السماح بتدفق اللاجئين الذي قد يؤدي إلى قيام الفلسطينيين بإنشاء قواعد لمهاجمة "إسرائيل"، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمل عسكري إسرائيلي مباشر في شبه الجزيرة الصحراوية.



وقال فهمي:"إن الرد الذي يواجهه السيسي تجاه التهجير القسري يأتي أولاً وقبل كل شيء من داخل الجيش.. بالنسبة للجيش المصري، سيناء خط أحمر".



وحصلت القاهرة على تعهد علني من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الفلسطينيين في غزة لن يتم تهجيرهم. لكن الخبراء يقولون إن الإشارة الرئاسية إلى مخاوف مصر كانت أيضًا اعترافًا بدور القاهرة في الحرب التي دخلت الآن أسبوعها الخامس.



وتسيطر مصر على معبر رفح، وهو المدخل الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه "إسرائيل" بشكل مباشر. وهو الممر الرئيسي لإدخال المساعدات الدولية إلى غزة وإخراج الرعايا الأجانب المحاصرين. وربطت مصر تعاونها في إخراج الأجانب بتسليم المساعدات.



كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها السيسي هو تضييق الخناق على فتح الحدود المحاصرة، والذي كان مسموحًا به في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.



وقامت حكومته بإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من جانبها من مدينة رفح المقسمة لتوسيع المنطقة العازلة مع غزة. ومنذ عام 2015، دمرت مصر أكثر من 3000 نفق يؤدي إلى القطاع. وقامت ببناء جدار خرساني مسلح بارتفاع 20 قدمًا لمنع بناء المزيد.



لكن فهمي قال إن اندلاع الحرب جاء في وقت كانت فيه حكومة السيسي مالت نحو إدارة العلاقات مع حماس، وقال: “الآن، أصبح الخطاب الذي تستخدمه الحكومة المصرية ضد حماس أكثر دقة، الجيش المصري يعرف أن لحماس وجودا في غزة يتجاوز وجود مقاتلين.



ومع تحول القتال في غزة إلى حرب مدن طويلة الأمد، فسوف تحتاج "إسرائيل" إلى التعاون المصري لخنق حماس، وفق التقرير.



لم يحظ الدور الأمني ​​الذي تلعبه مصر بالعباءة والخنجر بنفس الاهتمام الذي تحظى به قوافل المساعدات، لكن الخبراء يقولون إنه سبب رئيسي وراء توقف إدارة بايدن عن الضغط الذي تمارسه "إسرائيل" من أجل التهجير القسري.



يقول خبراء إن القاهرة تتعرض لضغوط من "إسرائيل" والولايات المتحدة وحماس وحتى من الشعب المصري.



وفي عام 2008، أحدثت حماس ثقوباً في سياجها مع مصر وسمحت لآلاف الفلسطينيين بالتدفق إلى سيناء في استعراض للتحدي للحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع.



ويرى خبراء أن القاهرة تتعرض لضغوط متضاربة من "إسرائيل" والولايات المتحدة وحماس وحتى من الشعب المصري.



وتشكل الحرب مخاطر على السيسي، لكنها أيضًا مكافآت محتملة مع اقتراب الرئيس المصري من إجراء انتخابات الشهر المقبل وسط أزمة اقتصادية حادة وإحراجات دبلوماسية في الخارج.