السيد الصدر يصف 'نتنياهو' مستشهدا بالقرآن الكريم

وقال الصدر، في تدوينة: إن "من أفضل القصص التي وردت في القرآن الكريم، هي قصة (بني اسرائيل) والتي جاءت بعد أن أنجاهم الله تعالى من الغرق إذ إنفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم".



وأضاف: "ثم تستمر الآيات الكريمة في ذكر الأحداث التي وقعت بعد ذلك، فيقول الله تعالى بعد غرق فرعون: (وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً)..



"والمقصود من الأرض هنا: (الأرض المقدسة) التي أوضحناها في بحث سابق، وهي:



(فلسطين) وقد رفض الأغلب دخول الأرض مع نبيهم موسى بن عمران عليه السلام.. وقالوا لنبيهم: إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون".