الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:16

رئيس برلمان إيران يناقش مع نظيره الجزائري آخر تطورات غزة

رئيس برلمان إيران يناقش مع نظيره الجزائري آخر تطورات غزة
وخلال محادثات هاتفية جرت صباح اليوم الثلاثاء ناقش قاليباف مع نظيره الجزائري إبراهيم بوغالي آخر التطورات وجرائم الكيان الصهيوني في غزة.

كما أعرب قاليباف عن شكره لمواقف ودور الجزائر في إدانة جرائم الكيان المحتل لاسيما الإجراء الأخير لرئيس البرلمان الجزائري في دعمه الراسخ من الشعب الفلسطيني.

وفي معرض إشارته إلى التعاون البناء والجيد بين الوفود البرلمانية لإيران والجزائر خلال الاجتماع الأخير للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولا، أكد رئيس البرلمان الإيراني على الإجراءات المناسبة للبلدين في دعمهما للشعب الفلسطيني خلال الاجتماع المذكور.

وقال: في ظل الأوضاع الحالية ونظرا للهجمات غير الإنسانية للكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال الفلسطينيين المظلومين يجب القيام بإجراء فوري من قبل الدول الإسلامية من أجل وقف الهجمات الغاشمة التي يشنها هذا الكيان الغاصب على قطاع غزة.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعمها للقيم الفلسطينية، مؤكدا دعم بلاده للشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال بوغالي: الجزائر بلد الأحرار والثوار لذا فإن دعمنا للقيم الفلسطينية وتحقيق حقوق شعبها شأن ثابت لا يتزلزل.

كما لفت إلى الاجتماع الأخير للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولا، وقال:

نظرا إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والتهجير القسري لهم فإن الاجتماع الأخير مع الأسف لم يتمخض عن إجراء جاد وجديد من قبل بعض الدول الإسلامية.

وفي الختام، رحب بوغالي باقتراح نظيره الإيراني لعقد اجتماع طارئ للجنة فلسطين الدائمة في طهران، مؤكدا على الوقف الفوري للجرائم الوحشية للكيان الصهيوني وبحث سبل عملية لإيصال المساعدات إلى غزة.
رقم : 1094052
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
7 تشرين الثاني 2023
قائمة إذلال الصهاينة
قائمة إذلال الصهاينة
7 تشرين الثاني 2023
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟
7 تشرين الثاني 2023
بايدن وانقسامات فريقه الانتخابي بسبب دعم الكيان
بايدن وانقسامات فريقه الانتخابي بسبب دعم الكيان
7 تشرين الثاني 2023
كم هي خسائر القوات الأمريكية جراء هجمات المقاومة العراقية
كم هي خسائر القوات الأمريكية جراء هجمات المقاومة العراقية
7 تشرين الثاني 2023
هل حمل السوداني رسالة أمريكية إلى إيران
6 تشرين الثاني 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني بعد عودته من إيران
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني بعد عودته من إيران
6 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني يزور السعودية الأحد المقبل بشأن غزة
الرئيس الإيراني يزور السعودية الأحد المقبل بشأن غزة
6 تشرين الثاني 2023
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
6 تشرين الثاني 2023
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
6 تشرين الثاني 2023
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
6 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
6 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
قائمة إذلال الصهاينة
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟