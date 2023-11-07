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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:14

خطة ‫ممنهجة للاحتلال تدق ناقوس الخطر في غزة!

خطة ‫ممنهجة للاحتلال تدق ناقوس الخطر في غزة!
وقال "البزم" : إنه رغم مجازر الاحتلال المتركزة في محافظتي غزة وشمال غزة وحربه النفسية لإرغام المواطنين على ترك منازلهم ندق ناقوس الخطر ونحذر من سياسة الاحتلال لتجويع وتعطيش الناس بغزة".

وأشار إلى أن عدد مراكز الإيواء بمحافظات غزة بلغت 225 مركزا، منها 97 في محافظتي غزة والشمال تضم 311 ألف نازح.

وأوضح ناطق وزارة الداخلية "أن مراكز الإيواء بمحافظتي غزة والشمال موزعة على 87 مدرسة و9 مستشفيات وكنيسة واحدة، احتمى بها الناس من الاستهداف لكن القصف لاحقهم فيها، مشيرا إلى أن "لم تصل أية مساعدات للمواطنين في غزة والشمال منذ 32 يوماً، ولم تصل أية إمدادات لمراكز الإيواء أو الأحياء السكنية".

وأعلن عن "توقف جميع المخابز في محافظتي غزة وشمال غزة عن العمل بشكل كامل بسبب استهداف بعضها وعدم توفر الدقيق والوقود في البعض الآخر، وأن عدم توفر مياه الشرب في محافظتي غزة والشمال دفع المواطنين لشرب المياه الملوثة غير الصالحة للشرب".

وأضاف"تواصل أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بواجبها في إسناد المواطنين وتقديم الخدمة لهم، والعمل بكل الجهود الممكنة للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية في محافظات غزة".

ودعا البزم "لتقديم قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب" محملا "المجتمع الدولي المسؤولية تجاه المدنيين في قطاع غزة، وخاصة محافظتي غزة والشمال".

ووصف ما يعلنه الاحتلال من "وجود ممر إنساني آمن هو محض كذب، فهو ممر للموت يستهدف الاحتلال من يتحركون عبره، مشيرا إلى أن المناطق التي يرغم الاحتلال الناس على التوجه إليها في جنوب القطاع يرتكب فيها المجازر يومياً، فلا منطقة آمنة في قطاع غزة".

وحذر البزم من "استمرار قيام الاحتلال بالمجازر والإرهاب والضغط النفسي لإرغام سكان محافظتي غزة والشمال لترك منازلهم، فإلى أين يذهبون؟ ولم تعد هناك منطقة آمنة!".

كما دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أبناء شعبنا "لمزيد من التكاتف الداخلي والتكافل وتقاسم شربة الماء وكسرة الخبز في ظل سياسة الاحتلال بالتجويع والتعطيش".

وفي الختام، وجه البزم "تحية الصمود والإباء لأبناء شعبنا المتشبثين في أرضهم وبيوتهم، ولم ترهبهم مجازر الاحتلال الوحشية ووسائل الترويع والإرهاب النفسي، مؤكد وجود قرابة 900 ألف مواطن فلسطيني يتواجدون في محافظتي غزة وشمال غزة".
رقم : 1094066
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