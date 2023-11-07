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الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:25

البرلمان التركي يعلن مقاطعة منتجات الشركات "الداعمة للعدوان الإسرائيلي"

البرلمان التركي يعلن مقاطعة منتجات الشركات "الداعمة للعدوان الإسرائيلي"
وقال قورتولموش في كلمة خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية أوردو شمال البلاد، أن البرلمان لن يشتري بعد اليوم منتجات تلك الشركات وسيقوم بإتلاف الموجود منها في حوزته.

وتابع: "إسرائيل تقوم وأمام أنظار العالم بقتل الأبرياء والمظلومين في قطاع غزة الفلسطيني بعدوانية كبيرة وتحاول محو شعب غزة من التاريخ".

ونوه بأنه تم "إلقاء 6 قنابل تزن كل منها طنا واحدا على أطراف مستشفى، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، تركيا تسعى جاهدة عبر كافة المنابر الدولية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وضمان الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

وشدد على أن الشعب التركي يقف إلى جانب المظلومين في قطاع غزة، معتبرا أن الإنسانية ستنتصر في نهاية المطاف.

وأضاف: "أود أن أذكر الصهاينة أنهم إذا كانوا يعتقدون بأن الظلم سينتصر، فعليهم أن يعودوا ويقرأوا تاريخ هتلر. وإذا كانوا يعتقدون أن القمع سينتصر، فعليهم أن يعودوا ويقرأوا تاريخ موسوليني، ماذا بقي من هؤلاء؟ وكذلك لن يبقى شيء من نتنياهو".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.
رقم : 1094067
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