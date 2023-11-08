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الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:47

البيت الأبيض يعلق على استهداف إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة

البيت الأبيض يعلق على استهداف إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة
وقال كيربي للصحفيين ردا على سؤال حول نظرة الولايات المتحدة للهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال وجود أنفاق تستخدمها "حماس" تحتها: "عندما تقاتل في مناطق مدنية، عليك اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بهدفك".

وعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الأسبوع الماضي مشاهد لفتحة في الأرض في المستشفى الإندونيسي، قال إنها لنفق تستخدمه حركة "حماس".

ومن جهتها صرحت حركة "حماس"، الأحد الماضي، عن استعدادها لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات في قطاع غزة.
وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي من خلال الأكاذيب التي يروج لها يمهد لتدمير المستشفيات فوق مرضاها ونازحيها.

وأدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف الجمعة الماضية سيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" التي قالت إن السيارة كانت جزءا من قافلة تقل "عددا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر".

ومن جهته عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة.

ويذكر أن عشرات المستشفيات توقفت عن العمل في قطاع غزة بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.
مصدر : وكالات
رقم : 1094133
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