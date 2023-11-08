الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:00

هذا دور إيران في الهجوم ضد القوات الأمريكية بسوريا والعراق

هذا دور إيران في الهجوم ضد القوات الأمريكية بسوريا والعراق
وكتب أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، 7 نوفمبر/تشرين الثاني: هذه الرسالة هي رد على الرسالة المؤرخة 30 أكتوبر 2023، للممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2023/813) والذي ساق فيها ادعاءات غير مثبتة ولا أساس لها من الصحة ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف: جميع الادعاءات المذكورة في الرسالة أعلاه لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع. ولم تتدخل جمهورية إيران الإسلامية مطلقًا في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا تفتقر إلى الاساس القانوني والمصداقية، وهو تفسير تعسفي وغير صحيح للمادة 51 من الميثاق. والغرض الواضح من مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها هو تبرير الانتهاك المستمر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة داخل سوريا. ووفقاً للقانون الدولي، لا يحق لدولة محتلة التذرع بحق الدفاع عن النفس كمبرر يعتد به للأعمال غير القانونية في الأراضي الخاضعة لاحتلالها.

واضاف ايرواني: أن المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة أعرب مراراً وتكراراً عن معارضته الشديدة لاستمرار الوجود غير القانوني للقوات العسكرية الأمريكية في سوريا، ووصفه بأنه انتهاك واضح للقوانين الدولية وتجاهل واضح للسيادة الوطنية والإقليمية والوحدة والاستقلال السياسي السوري. وقد طلبت الجمهورية العربية السورية مراراً وتكراراً من الولايات المتحدة إنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني في سوريا.

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: يجب على الولايات المتحدة وقف أعمالها غير القانونية، وإنهاء احتلالها غير القانوني، والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تتطلب من جميع الدول الأعضاء دعم واحترام السيادة الوطنية واستقلال سوريا وسلامة أراضيها. وهذا يصب في مصلحة السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وقال إيرواني: إن تواجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا قانوني تماما ويأتي استجابة للطلب الرسمي من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب. وتؤكد إيران مرة أخرى التزامها باحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا ووحدتها واستقلالها السياسي.
مصدر : وكالات
رقم : 1094138
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قتل الطفولة في غزة.. توثيق الجريمة المنظمة
قتل الطفولة في غزة.. توثيق الجريمة المنظمة
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
7 تشرين الثاني 2023
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
7 تشرين الثاني 2023
قائمة إذلال الصهاينة
قائمة إذلال الصهاينة
7 تشرين الثاني 2023
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟
7 تشرين الثاني 2023
بايدن وانقسامات فريقه الانتخابي بسبب دعم الكيان
بايدن وانقسامات فريقه الانتخابي بسبب دعم الكيان
7 تشرين الثاني 2023
كم هي خسائر القوات الأمريكية جراء هجمات المقاومة العراقية
كم هي خسائر القوات الأمريكية جراء هجمات المقاومة العراقية
7 تشرين الثاني 2023
هل حمل السوداني رسالة أمريكية إلى إيران
6 تشرين الثاني 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني بعد عودته من إيران
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني بعد عودته من إيران
6 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني يزور السعودية الأحد المقبل بشأن غزة
الرئيس الإيراني يزور السعودية الأحد المقبل بشأن غزة
6 تشرين الثاني 2023
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
6 تشرين الثاني 2023
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
6 تشرين الثاني 2023
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
6 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قتل الطفولة في غزة.. توثيق الجريمة المنظمة
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
قائمة إذلال الصهاينة