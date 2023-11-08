الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:03

اللواء سلامي: هزيمة الكيان الصهيوني وافول أمريكا مدعاة لاستقرار وأمن العالم

اللواء سلامي: هزيمة الكيان الصهيوني وافول أمريكا مدعاة لاستقرار وأمن العالم
وفي كلمة له خلال مهرجان مالك الاشتر بحضور قادة ومسؤولين ومدراء في الحرس الثوري، اعتبر أن الثورة الإسلامية تحقق اليوم قفزة على صعيد التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم وقال: إن الأحداث التي تجري تبشر بتغيير في اتجاه التطورات العالمية، وتغييرات في اصطفافات القدرة ، وامتداد الشعاع السامي للثورة الاسلامية.

وأضاف: إن الكيان الصهيوني اليوم يشبه ضرسا مسوسا انفصل عن جذوره، ويشعر بقرب زواله المبكر والسريع، وقد أدرك الأميركيون من خلال مؤشرات الزوال هذه ، انهيار شخصيتهم ومصداقيتهم في انظار العالم. وفي المقابل نجد تنامي المواكبة الواسعة للقيم العظيمة لثورتنا، حتى في الجغرافيا الواقعة تحت سيطرة نظام الهيمنة.

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن خطاب الثورة الإسلامية اليوم يغزو العقول والقلوب، وقال: إن حدود الثورة الإسلامية في البعدين الاجتماعي والسياسي تتوسع بشكل مدهش، وهذا يرجع إلى توافق شعائر الثورة الإسلامية مع الطبيعة البشرية.

وذكر أنه اليوم يمكن رؤية الارتباك والغموض الاستراتيجي في وجوه المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في جرائم غزة، وتابع : الأميركيون الآن عالقون في طريق الوهم الذي لا منطق له ولا هندسة ويتصرفون كشخص ليس له هدف وغير قادر على شق طريقه.

ووصف اللواء سلامي الإيمان والوعي بأنهما رصيد رائد وأشار إلى أن التطورات الأخيرة ورد فعل شعوب العالم على مظلومية غزة يظهر أنه في جبهة الحق تكون المعرفة والإيمان على رأس أولوياتنا، في الوقت الذي يفتقر اعداؤنا إلى الإستراتيجية والسياسة، وهذه هي ساحة المواجهة بين الحق والباطل وهي بسعة جغرافيا الكرة الارضية وقد تجلت في غزة.

وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى أن أميركا لم تكن معزولة إلى هذا الحد عبر التاريخ وقال: اليوم فقدت أميركا مكانتها العالمية الماضية وتدفع ثمن كيان لم يحقق له اي إنجاز وهذه هي نتيجة الافتقار إلى الحكمة في الهيئة الحاكمة الأميركية.

وأكد اللواء سلامي ان هزيمة الكيان الصهيوني وافول الولايات المتحدة يفضيان للسلام والامن العالميين.
مصدر : وكالات
رقم : 1094140
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قتل الطفولة في غزة.. توثيق الجريمة المنظمة
قتل الطفولة في غزة.. توثيق الجريمة المنظمة
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
7 تشرين الثاني 2023
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
7 تشرين الثاني 2023
قائمة إذلال الصهاينة
قائمة إذلال الصهاينة
7 تشرين الثاني 2023
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟
زيارة وفد طالبان الكبير إلى إيران... ما قصة الحزمة التي اقترحها الملا برادر؟
7 تشرين الثاني 2023
بايدن وانقسامات فريقه الانتخابي بسبب دعم الكيان
بايدن وانقسامات فريقه الانتخابي بسبب دعم الكيان
7 تشرين الثاني 2023
كم هي خسائر القوات الأمريكية جراء هجمات المقاومة العراقية
كم هي خسائر القوات الأمريكية جراء هجمات المقاومة العراقية
7 تشرين الثاني 2023
هل حمل السوداني رسالة أمريكية إلى إيران
6 تشرين الثاني 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني بعد عودته من إيران
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني بعد عودته من إيران
6 تشرين الثاني 2023
الرئيس الإيراني يزور السعودية الأحد المقبل بشأن غزة
الرئيس الإيراني يزور السعودية الأحد المقبل بشأن غزة
6 تشرين الثاني 2023
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
6 تشرين الثاني 2023
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
6 تشرين الثاني 2023
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
6 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قتل الطفولة في غزة.. توثيق الجريمة المنظمة
"إسرائيل" ومخاوف جبهة الجولان السوري
تنديد واسع بالتهديد ‘‘الإسرائيلي‘‘ الجديد ضد غزة..وزير التراث يفضح النووي الصهيوني المنفلت
قائمة إذلال الصهاينة