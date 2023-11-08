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الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:29

الادميرال تنكسيري يشرح دور الذكاء الاصطناعي في بحرية الحرس الثوري

الادميرال تنكسيري يشرح دور الذكاء الاصطناعي في بحرية الحرس الثوري
يذكر ان الملتقى الوطني للفرص والتهديدات البحرية الناشئة سيقام اليوم الاربعاء لمدة يومين في محافظة جيلان (شمال ايران) من قبل جامعة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) للعلوم البحرية.

وقال الادميرال علي رضا تنكسيري، قائد البحرية في الحرس الثوري، وهو أيضا أمين الملتقى الوطني للفرص والتهديدات البحرية الناشئة، أثناء شرحه للتقنيات الجديدة التي تم استخدامها في بحرية الحرس الثوري: نحن نستخدم التقنيات والعلوم الجديدة في اربعة مجالات رئيسية هي مجالات السفن، والطائرات المسيرة، والصواريخ، وتحت السطح.

وقال أمين الملتقى الوطني للفرص والتهديدات البحرية الناشئة: في قطاع السفن، تمكنا من جعل السفن ذكية مثل الطائرات المسيرة، وهي سفن غير مأهولة ويمكنها السفر لمسافات عالية جدًا وتنفيذ العمليات والعودة.

وفي معرض شرحه للتقنيات الجديدة في قطاع الصواريخ، قال: قمنا بزيادة مدى الصاروخ ودقته، وقمنا بتجهيز الصاروخ بالذكاء الاصطناعي، ولأن صواريخنا مزودة بالذكاء الاصطناعي، فإن لديها إمكانية الإطلاق من عدة منظومات، ويمكن توجيهها نحو هدف ما، وحتى هذه الصواريخ يمكن توجيهها بحيث لا تدمر هذا الهدف مثلاً وتصيب الهدف التالي.

واكد الادميرال تنكسيري، على توطين المعدات والمنظومات بأحدث التقنيات في بحرية الحرس الثوري، وقال: اليوم، نحن فخورون بأن صواريخنا إيرانية بالكامل ومصنوعة في إيران من رأس الصاروخ إلى نهاية الصاروخ.

وقال أمين الملتقى الوطني للفرص والتهديدات البحرية الناشئة في شرح الذكاء الاصطناعي في قطاع الطائرات المسيرة: تمكنا من تجهيز الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي، وهذه التكنولوجيا فعالة من حيث مداها ودقة الاستهداف وتجنب الرادارات، ونحن كذلك فخورون باستخدام الطائرة المسيرة في إنتاجنا في وقت قصير جدًا من خلال تحويل التهديدات إلى فرص واستخدام التقنيات الجديدة والمعرفة المحلية، وجميع معدات هذه الطائرات المسيرة تشمل الأجنحة والأجسام والمحركات وأنظمة التوجيه وغيرها مصنعة محليا.

واوضح تنكسيري بأننا قمنا بتجهيز القطع البحرية الموجودة تحت سطح الأرض بالذكاء الاصطناعي مثل الطائرات المسيرة والسفن السطحية، وقال : هذه السفن قادرة على تولي القيادة ومهاجمة الهدف، وتنفيذ مهمة في نقطة ما والعودة وحتى القيام بجمع المعلومات.

وذكر أن الأبحاث والتقنيات الجديدة في بحرية الحرس الثوري لها أهمية خاصة وقال: تم استخدام التقنيات الجديدة والناشئة في المجالات الأربعة السفن والصواريخ والطائرات المسيرة وتحت السطح في بحرية الحرس الثوري وأدت إلى تراكم القدرات.

وأشار تنكسيري، في شرحه لفلسفة عقد الملتقى الوطني حول الفرص والتهديدات البحرية الناشئة، إلى توصية قائد الثورة وقال: ان قائد الثورة (مد ظله العالي) أكد إن جامعاتنا العسكرية يجب أن يكون لديها خطط جددية للتعامل مع هذه التهديدات الناشئة، وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الأبحاث الجامعية.

وفي الختام قال تنكسيري: هدفنا من هذا الملتقى هو التنبؤ بالفرص والتهديدات البحرية الناشئة حديثاً وكيفية التعامل مع هذه التهديدات والاستفادة الحكيمة من الفرص.
مصدر : وكالات
رقم : 1094159
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