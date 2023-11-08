33 يومًا لمحرقة غزة.. ارتفاع عدد الشهداء والداخلية تدق ناقوس الخطر

وفي الوقت الذي زعم فيه رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى"، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الإسرائيلي، تارة باستهداف آليات الاحتلال المتوغلة براً في القطاع المحاصر، وتارة بإطلاق رشقات صاروخية تصل إلى عمق الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد أبوعبيدة المتحدث باسم القسام أنه تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.



هذا وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف الثلاثاء، أنه منذ بدء العدوان ارتقى 10328 شهيداً، من بينهم 4237 طفلاً و2719 امرأة وفتاة و631 مسناً، وتسجيل بلاغات عن أكثر من 3 آلاف مفقود وإصابة 26 ألف مواطن.



وقصف طيران الاحتلال مربعاً سكنياً كاملاً في حي الطوابين قرب سوق البسطات في حي الشجاعية بغزة، وعشرات الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.



واستهدفت قوات الاحتلال مصنع بلاستيك لعائلة العجلة في شارع صلاح الدين بالقرب من حي الشجاعية وأنباء عن شهداء وجرحى بالمكان.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي الزيتون بغزة.



واقترفت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 40 من الشهداء والجرحى.



من جانبه اعترف جيش الإحتلال أن إجمالي عدد القتلى من جنوده ارتفع إلى ٣٤٩ منذ السابع أكتوبر كما ارتفع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 7262 مصابا.



قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، بأنه رغم مجازر الاحتلال المتركزة في محافظتي غزة وشمال غزة وحربه النفسية لإرغام المواطنين على ترك منازلهم، لم يستطع تحقيق أهدافه بالتهجير، محذرا من سياسة الاحتلال الممنهجة الهادفة لتجويع وتعطيش سكان شمال غزة.



وأضاف البزم خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "تواصل أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بواجبها في إسناد المواطنين وتقديم الخدمة لهم، والعمل بكل الجهود الممكنة للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية في محافظات غزة". ووجه "تحية الصمود والإباء لأبناء شعبنا المتشبثين في أرضهم وبيوتهم، ولم ترهبهم مجازر الاحتلال الوحشية ووسائل الترويع والإرهاب النفسي، مؤكد وجود قرابة 900 ألف مواطن فلسطيني يتواجدون في محافظتي غزة وشمال غزة".



وأشار البزم إلى أن عدد مراكز الإيواء بمحافظات غزة بلغت 225 مركزاً، منها 97 في محافظتي غزة والشمال تضم 311 ألف نازح. وأوضح أن مراكز الإيواء بمحافظتي غزة والشمال موزعة على 87 مدرسة و9 مستشفيات وكنيسة واحدة، احتمى بها الناس من الاستهداف لكن القصف لاحقهم فيها، مشيرا إلى أن "لم تصل أية مساعدات للمواطنين في غزة والشمال منذ 32 يوماً، ولم تصل أية إمدادات لمراكز الإيواء أو الأحياء السكنية".



ودعا البزم "لتقديم قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب" محملا "المجتمع الدولي المسؤولية تجاه المدنيين في قطاع غزة، وخاصة محافظتي غزة والشمال".



وأعلن عن "توقف جميع المخابز في محافظتي غزة وشمال غزة عن العمل بشكل كامل بسبب استهداف بعضها وعدم توفر الدقيق والوقود في البعض الآخر، وأن عدم توفر مياه الشرب في محافظتي غزة والشمال دفع المواطنين لشرب المياه الملوثة غير الصالحة للشرب". ووصف ما يعلنه الاحتلال من "وجود ممر إنساني آمن هو محض كذب، فهو ممر للموت يستهدف الاحتلال من يتحركون عبره، مشيرا إلى أن المناطق التي يرغم الاحتلال الناس على التوجه إليها في جنوب القطاع يرتكب فيها المجازر يومياً، فلا منطقة آمنة في قطاع غزة".



وحذر البزم من "استمرار قيام الاحتلال بالمجازر والإرهاب والضغط النفسي لإرغام سكان محافظتي غزة والشمال لترك منازلهم، فإلى أين يذهبون؟ ولم تعد هناك منطقة آمنة!".



ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أبناء شعبنا "لمزيد من التكاتف الداخلي والتكافل وتقاسم شربة الماء وكسرة الخبز في ظل سياسة الاحتلال بالتجويع والتعطيش".



وبعیدا عن غزة نفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية، شملت مخيم شعفاط، وبلدة أبو ديس في القدس، ومدينة قلقيلية، بالإضافة إلى جامعة بيرزيت.