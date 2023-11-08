الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط.. ومقاومون يتصدون لاعتداءاته

أفاد مصدر صحفي في الضفة الغربية، باندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة سيلة الضهر جنوب جنين.



وأكّد المصدر أنّ المقاومين يتصدون لاعتداءات الاحتلال في سيلة الضهر بالعبوات والرصاص.



في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة، صباح اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط في القدس المحتلة، واستقدم تعزيزات لدعم قواته خلال اقتحامها للمخيم، فيما أغلقت مداخله بالكامل ومنعت الحركه فيه.



وقال الصحافي محمد سمرين ، إنّ قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين الفلسطينيين أثناء اقتحامها لمخيم شعفاط في القدس المحتلة.



وأكّد أنّ المخيم بات محاصراً بشكلٍ كامل من قبل قوات الاحتلال بعدما اقتحمت بلدة عناتا المجاورة له.



ورافق عملية الاقتحام، الاعتداء على طلبة المدارس والمواطنين ومنعهم من الحركة.



وذكر المصدر بأنّ قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل الأسير الفتى محمد زلباني (13 عاماً) في مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة.



ويتهم الاحتلال الفتى محمد باسل زلباني، بتنفيذ عملية طعن وقعت عند حاجز مخيم شعفاط في شباط الماضي، والتي أدت إلى مقتل أحد الجنود برصاص أحد زملائه.



وأمس الثلاثاء، اقتحم الاحتلال مخيم شعفاط وشنّ حملة اعتقالات واسعة في المخيم، ورافق الاقتحام طائرات مروحية.



في غضون ذلك، أفاد الصحافي محمد سمرين بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً مخيم أبو ديس شرق القدس المحتلة.



وتأتي الاقتحامات في القدس والضفة الغربية بينما دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة يومه الـ33، مع تكثيف الاحتلال قصفه لكافّة المناطق، واستهداف كلّ المنشآت من دون تفريق، والعدوان على كلّ مقومات الحياة، بالإضافة إلى محاولات قواته، المتكرّرة في الأيام الماضية، التسلّل داخل القطاع.