رئيسي يغادر إلى طاجيكستان: لإيصال صوت غزة والمظلومين لكل العالم

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أنّ كراهية الكيان المحتلّ انتشرت في كل أنحاء العالم بسبب جرائمه الفظيعة التي يرتكبها ضد الإنسانية.



وفي تصريحات قبل توجهه صباح اليوم إلى طاجيكستان، قال رئيسي إنه سيتناول في هذه الجولة أهم موضوع للإنسانية اليوم، وهو غزة، "لإيصال صوت المظلومين إلى كل العالم".



وأضاف أنّ "العالم اليوم يسأل الولايات المتحدة والعالم الغربي الذي يدعم الكيان الصهيوني عن الظلم والجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنّ شعوب العالم فقدت الأمل بالمنظمات الدولية وجدوى عملها حيال نصرة المظلومين وتحقيق العدالة.



وغادر رئيسي طهران متوجهاً إلى العاصمة دوشنبه، تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان.



وسيعقد رئيسا البلدين اجتماعاً خاصاً بعد مراسم الاستقبال الرسمية، ثم يشاركان في اجتماع مشترك للناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال في إيران وطاجيكستان.



وخلال هذه الزيارة، سيوقّع الجانبان على العديد من وثائق التعاون المشترك.



وبعد هذه الزیارة، سيزور الرئيس الإيراني أوزبكستان بدعوة رسمية من نظیره شوكت ميرضیاييف للمشاركة في القمة السادسة عشرة لمنظمة "إيكو"، لشرح مواقف إيران ولقاء عدد من القادة والمسؤولين المشاركين في القمة.



وستكون المشاورات المتعلقة بالتعاون الثنائي، وخصوصاً المجالين التجاري والاقتصادي، والقضايا الدولية، ولا سيما الوضع الحرج في غزة، محور المحادثات الثنائية للرئيس في هذه الزيارة التي تستمر يومين.



الجدير بالذكر أنّ منظمة التعاون الاقتصادي (إیکو) هي منظمة إقليمية حكومية أسستها إيران وباكستان وتركيا عام 1985، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين الدول الأعضاء.