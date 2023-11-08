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الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:20

‘‘الجيش‘‘ الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة 3 بجروحٍ خطرة في غزة

‘‘الجيش‘‘ الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة 3 بجروحٍ خطرة في غزة
أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروحٍ خطرة خلال معارك مع الفصائل الفلسطينية في شمالي قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال "جيش" الاحتلال، في بيانٍ، إنّ جندياً إسرائيلياً (الرقيب أول احتياط يعقوب عوزري ) سقط خلال المعارك في شمالي قطاع غزة، وأصيب جندي آخر من لواء جولاني، فيما أصيب آخران من لواء المظليين بجروحٍ خطرة.

ومع إعلان مقتل الجندي الإسرائيلي اليوم، يرتفع عدد الجنود القتلى خلال المعارك البرية في قطاع غزة إلى 36 جندياً، فيما يرتفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي إلى 349.

وأمس الثلاثاء، بيّنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ أعداد القتلى الإسرائيليين والأجانب الذين قُتلوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي بلغت نحو 850، كما ارتفع عدد المصابين الإسرائيليين إلى 7262 مصاباً.

من ناحيته، أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ "ما تعلمه كتائب القسّام وما تنشره من خسائر في صفوف الاحتلال أكبر بكثير ممّا يُعلن".

وقبل أيام، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي منذ بدء المعارك البرية في غزة "يُقارب ربع الحصيلة الإجمالية في الحرب التي شنّتها إسرائيل على غزّة عام 2014"، والتي استمرّت شهراً ونصف شهر.

يأتي ذلك فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهدافها الحشود العسكرية للقوات الإسرائيلية، في وقتٍ يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن خشيته مما ينتظره في الأيام المقبلة مع محاولاته التقدّم في قطاع غزة، بحيث يشتبك المقاومون مع القوات المتوغلة من مسافة صفر.

ومع إيقاع المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة في صفوف قوات الاحتلال، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "‏يجب أن نعرف أنّ الشعور الذي أصابنا في 7 تشرين الأول سيعود مرةً أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة بسبب القتال في غزة".
مصدر : وكالات
رقم : 1094202
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