العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. والمقاومة تتابع عملياتها

فقد شهدت منطقة اللبونة في جنوب لبنان، صباح اليوم الأربعاء، قصفًا مدفعيًا معاديًا، وتعرضت منطقة الغزار بين راميا وبيت ليف أيضًا إلى قصف مدفعي صهيوني.



وقد سقط عدد من القذائف المعادية على أطراف حلتا والماري، فيما قصفت مدفعية العدو الأطراف الغربية لبلدة بليدا وأطراف محيبيب، كما قصفت مدفعية العدو في موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم الأربعاء، أطراف عيتا الشعب.



وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام معادية أنّ "صاروخًا مضادًا للدبابات وقذائف هاون أطلقوا من لبنان باتجاه الجليل الغربي، وإثر ذلك فُعَّلت صفارات الإنذار في المنطقة"، وأوضحت في ما بعد أنّ: "التنبيه الذي فُعّل في الجليل الغربي ناجم عن خطأ في التشخيص، ولم يُطلق أي صاروخ من لبنان".



يُذكر أن المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت أن مجاهديها "استهدفوا، قبل ظهر اليوم، بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة "شوميرا"، ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".