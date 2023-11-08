الجيش السوري يسقط ويدمر عددًا من المُسيَّرات للتنظيمات الإرهابية بريفي حلب وإدلب

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها على موقعها الإلكتروني أنَّ "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تصدَّت لاعتداءات بالطيران المُسيَّر شنتها التنظيمات الإرهابية على المناطق المدنية الآمنة وبعض النقاط العسكرية".



وأضاف البيان: أنَّ وحدات الجيش تمكنت من إسقاط وتدمير أكثر من عشر مُسيَّرات ومنعها من الوصول إلى أهدافها.



وكانت قد أسقطت وحدات من الجيش السوري العاملة بريفي حماة وحلب عدة طائرات مُسيَّرة في السادس والعشرين من الشهر الماضي أطلقتها التنظيمات الإرهابية للاعتداء على المناطق الآمنة.