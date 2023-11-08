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الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:57

رئيسي ونظيره الطاجيكي يوقعان بيانا مشتركا لتعميق العلاقات

رئيسي ونظيره الطاجيكي يوقعان بيانا مشتركا لتعميق العلاقات
وعقد حفل توقيع هذه المذكرات، بالقصر الرئاسي في مدينة دوشنبة عصر اليوم، حيث وقع الرئيس الايراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ونظيره الطاجيكي "امام علي رحمان"، ايضا، على بيان مشترك حول تعميق العلاقات الستراتيجية وطويلة الامد بين البلدين.

وقد وقع عن الجانب الايراني على 18 مذكرة للتعاون الثنائي بين طهران ودوشنبة، كل من وزراء الخارجية والطاقة والثقافة، وعن الجانب الطاجيكي، وزراء النمو الاقتصادي والثقافة والمعارف والنقل والصناعة.

هذه الوثائق، تنص على تعزيز التعاون الثنائي، في مجالات:

اعتماد خارطة طريق للتعاون التجاري والاقتصادي طويل الامد، خلال الفترة من 2023 الى 2030، الغاء تاشيرات الدخول ومكافحة المخدرات، والتعاون في مجالات النقل والترانزيت، واحتواء الازمات، وانشاء منطقة حرة مشتركة، والتعاون الثقافي والفني وفي مجالات التعليم العالي والدراسات التقنية والخدمات البريدية والشؤون الرياضية، وعقد توافقات التوأمة بين مدينتي يزد (وسط ايران) وخجند الطاجيكية.

وبدا رئيس الجمهورية، صباح اليوم الاربعاء، زيارة رسمية الى جمهورية طاجيكستان، تلبية لدعوة نظيره الطاجيكي؛ وذلك في اطار السياسة الخارجية الايرانية القائمة على توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار؛ وقد جرت مراسم استقبال رسمية في القصر الرئاسي بالعاصمة دوشنبة، للرئيس الايراني الزائر "اية الله رئيسيي"، وحضور نظيره الطاجيكي "امام علي رحمان".
رقم : 1094276
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