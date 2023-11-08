أبرز تطورات معركة طوفان الأقصى 8-11-2023

وعرضت سرايا القدس مشاهد لاستهداف مقاتليها لدبابة "ميركافا 4 باز" شمال غرب الشيخ رضوان غزة، بقذيفة تاندوم مضادة للدروع.



واستهدفت سرايا القدس، اليوم الأربعاء، مستوطنات "علوميم" وكيبوتس "كفار عزة" و"نير إسحاق" برشقات صاروخية مكثفة.



كذلك، أعلنت سرايا القدس استهداف عددٍ من الآليات المدرعة للاحتلال في محور غرب غزة بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي، مؤكّدةً تدمير إحدى الآليات ووجود إصابات محقّقة في صفوف قوات الاحتلال.



وفي سياق متصل أعلنت "كتائب القسام" ارتفاع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرتها القوات الفلسطينية في قطاع غزة إلى 17 آلية، منذ صباح اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023.



وأعلنت كتائب "عز الدين القسام" في تصريح مقتضب، اليوم الأربعاء أنها دمرت 16 آلية إسرائيلية في عدة محاور في قطاع غزة اليوم.



وأضافت أنها دمرت "ثلاث دبابات صهيونية قرب دوار التوام بقذائف الياسين 105".



وتابعت: "دمرنا دبابة صهيونية في شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها".



وأكدت "كتائب القسام" تدميرها "دبابتين صهيونيتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي الياسين 105".



وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهدافها الحشود العسكرية للقوات الإسرائيلية، في وقتٍ يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن خشيته مما ينتظره في الأيام المقبلة مع محاولاته التقدّم في قطاع غزة، بحيث يشتبك المقاومون مع القوات المتوغلة من مسافة صفر.



وبدورها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن استهداف مقاتليها بالأسلحة المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة "شوميرا".



وأكّدت المقاومة أنّ مقاتليها أوقعوا في قوة المشاة الإسرائيلية المستهدفة إصابات مؤكدة.



كذلك، أعلنت المقاومة أنّ مقاتليها استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "دوفيف" ‏وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.



ووفق لبيان المقاومة، فإنّ العملية تأتي رداً على العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية.



في غضون ذلك، أفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان، بأنّ المقاومة استهدفت بنيران مباشرة مواقع العاصي و"بركة ريشا" و"الجرداح"، و"بياض بليدا" التابعة للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة.



وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف قرى في القطاعين الشرقي والغربي، مؤكداً سقوط قذائف مدفعية إسرائيلية على أطراف بلدة الماري في القطاع الشرقي، ومحيط بلدة رامية في القطاع الغربي.



كذلك، تحدّث مراسلنا عن قصف مدفعي من موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي باتجاه أطراف عيتا الشعب.



وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروحٍ خطرة خلال معارك مع الفصائل الفلسطينية في شمالي قطاع غزة الليلة الماضية.



ومع إعلان مقتل الجنديين الإسرائيليين اليوم، يرتفع عدد الجنود القتلى خلال المعارك البرية في قطاع غزة إلى 37 جندياً، فيما يرتفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 350.