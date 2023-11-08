اسامة حمدان: قوات الاحتلال تراوح مكانها وتعجز عن التقدم برا

وقال حمدان في تصريحات له: المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة، وإن المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ، وان الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه.



واضاف: ندعو الهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس، ونتنياهو يتحمل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب، مخاطبا نتنياهو بأن المقاومة ستجبره على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنوده.



وحمل حمدان الإدارة الأمريكية المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له، مطالبا بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، قائلا إن الحديث عن عجز الإدارة الأمريكية عن وقف العدوان بات غير معقول ولا يصدق.



وأكد القيادي أسامة حمدان أن جيش الاحتلال يراوح مكانه منذ اليوم الأول لعمليته البرية ويعجز عن التقدم، مشيرا الى أن العدو ظن أنه يستطيع تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني من خلال التطبيع.