أبو عبيدة: دمرنا 136 دبابة وآلية عسكرية للاحتلال في محاور القتال

فلسطين (إسلام تايمز) - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء الأربعاء، إن قوات القسام تمكنت من تدمير 136 دبابة وآلية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال.