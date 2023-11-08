أبو عبيدة: دمرنا 136 دبابة وآلية عسكرية للاحتلال في محاور القتال

وأضاف أبو عبيدة في خطاب بالصوت والصورة تابعته مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "مقاتلونا مستمرّون في مواجهة العدوان الإسرائيلي على المحاور كافة"، مبيناً "أوقعنا إصابات بالجملة في صفوف قوات الاحتلال".
وأشار "مجاهدونا يدمرون الآليات ويوقعون القتل والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو، والعدو يتفادى الالتحام الكامل مع مجاهدينا"، مؤكداً أنه "سنعرض جانباً من عظمة مجاهدينا والتحامهم مع آليات العدو وجنوده المتحصنين في البنايات وهذا غيضٌ من فيض".
وكشف الناطق العسكري أبو عبيدة "ملف الأسرى لا يزال حاضراً ونجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة تبادل للأسرى بشكل كامل أو مجزأ"، مشدداً على أن "الاحتلال يعرقل الإفراج عن الأسرى ويعرض حياة الأسرى الأجانب وأسراه للخطر باستمرار القصف، و مستمرون في مقاومتنا لهذا العدو في كل المحاور".