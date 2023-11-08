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الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:28

القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس أمريكية

القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس أمريكية
وقال سريع في بيان له تلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، "بعون الله تعالى تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".

وأضاف "وقد تم إسقاطها بعون الله بالسلاح المناسب"، مبيناً أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية".

وتابع "إن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".
رقم : 1094291
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