العاروري: نشجع المقاومة العراقية على ضرب الكيان الصهيوني

وقال العاروري في مقابلة تلفزيونية تابعتها رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "المقاومة العراقية تضرب القواعد الأميركية في سوريا والعراق ونحن نشجع على المزيد وضرب الكيان من أي منطقة عربية أو إسلامية"، مضيفاً أن "أاداء محور المقاومة متقدم وخاصة حزب الله واليمن".
وأشار "كلما تقدم الاحتلال الصهيوني أكثر، سوف ينسحبون مع دباباتهم المدمرة وجنودهم القتلى أكثر، والمقاومة لا يمكن أن تنكسر بل ستنتصر"، مؤكداً أن "غزة أكبر بكثير منك ومن غيرك، لن تستطيع أن تهزم المقاومة في غزة لا أنت ولا غيرك".
وقال العاروري: كلام الاحتلال عن تواجد قيادة حماس تحت مستشفى الشفاء هو كلام سخيف جداً، وأقول بشكل رسمي إن المستشفى مدني مثل أي مستشفى وجزء من المنظومة الصحية فقط، ولا يوجد فيه إلا خدمة المرضى والنازحين.
وأضاف العاروري: أداء المقاومة في لبنان متميز ومتقدم، وكل يوم هناك تشييع شهداء في لبنان، ورغم أن دولاً عربية للأسف تتصدى لصواريخ المقاومة من اليمن إلا أننا نشجع على المزيد من ضرب الاحتلال انطلاقاً من الدول العربية، ونثق بالأخوة في حزب الله ونأمل أن يرفعوا من مشاركتهم بالمعركة وصولاً للمواجهة الكبرى لحسم المعركة.
الشيخ العاروري بين أنه "سنرى قريباً رداً مشرفاً من الضفة الغربية، والضفة لم تخذلنا يوماً رغم أنه ألقي عليها ثقلاً هائلاً ورغم إجرام الاحتلال فيها".
وأضاف العاروري: أبو عمار دفع حياته ثمناً للانتفاضة والمقاومة، وعندي ثقة بشباب فتح المقاتلين الموجودين على الأرض بما فيهم عناصر بالأجهزة الأمنية، وأدعوهم والجميع لمقاومة الاحتلال بالضفة الغربية.
ولفت العاروري للاحتلال: قد تسيطر الدبابات على بعض المناطق ولكن لن يتوقف القتال من مسافة صفر ضد الدبابات والجنود، وستغرق في مستنقع المقاومة، منوهاً أنه يجب أن نتباحث في مرحلة "ما بعد الاحتلال" وليس أوهام مرحلة "ما بعد حماس"، ويجب أن يخرج كل أسرانا من سجون الاحتلال، وهذا حقنا.