العاروري: نشجع المقاومة العراقية على ضرب الكيان الصهيوني

فلسطين (إسلام تايمز) - أشاد ‏نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، مساء الأربعاء، بالجهود التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في العراق في دعم القضية الفلسطينية والعدوان التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.