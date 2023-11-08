خليل الحية: هجوم حماس على الكيان كان ناجحاً وسيغير المعادلة برمتها

وقال خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حماس، لصحيفة نيويورك تايمز وترجمها مراسل موقع "اسلام تايمز": "لا ينبغي علينا الدخول في صراع مع الإسرائيليين فحسب، بل يجب علينا أيضًا تغيير طبيعة القضية برمتها".



وأضاف "لقد نجحنا في إعادة القضية الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات، والآن لا يمكن لأحد في المنطقة أن يرتاح".



وقال إن الحركة شنت الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول لأنه كان من الضروري "تغيير المعادلة برمتها".



وبحسب الحية، فإن قادة حماس شعروا بأن القضية الفلسطينية قد تم تهميشها وأن العمل الجذري فقط هو الذي يمكن أن ينعشها.



وأضاف: "لقد نجحنا في إعادة القضية الفلسطينية إلى الطاولة، والآن لا أحد في المنطقة يتمتع بالسلام".



وأضاف نائب يحيى السنوار: "هذه المعركة ليست لأننا نريد الوقود أو العمل هذه المعركة هي لعكس الوضع تماما".



وتابع: "نحن نوقظ العالم من سباته العميق ونظهر أن هذه القضية يجب أن تبقى على الطاولة".