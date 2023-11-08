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الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:38

مسؤولة بلجيكية تدعو إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"

مسؤولة بلجيكية تدعو إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"
وقالت دي سوتر، في تصريحات لصحيفة " نيوسبلاد": "لا يمكننا أن نغض الطرف بينما يُقتل الأطفال كل يوم في غزة".

ودعت إلى اتخاذ إجراءات عقابيّة ضد "إسرائيل"، وإجراء تحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين.

وتابعت: "لقد حان الوقت لفرض عقوبات على "إسرائيل". إن هطول القنابل أمر غير إنساني، ومن الواضح أن "إسرائيل" لا تهتم بالمطالب الدولية بوقف إطلاق النار".

ودعت دي سوتر إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" على الفور، والتي تهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي.

وصرحت: "مع الأخذ في الاعتبار خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية وإلحاحه، فإن تعليق المعاهدة مع "إسرائيل" يعد إجراءً طبيعيًا".

كما طالبت بـ"فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض حظر على دخول المستوطنين "العنيفين" والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب (إلى بلجيكا)".

وبحسب دي سوتر، فإنه "يجب على بلادنا تخصيص أموال إضافية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يجب أن يكون هناك تحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين. هذا عنف حرب غير مقبول على الإطلاق".

وفي السياق، طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بهدنة إنسانية كبيرة في قطاع غزة.

وقال ترودو للصحفيين، إنّ كندا تدعو إلى هدنة إنسانية كبيرة في ما أسماه "الصراع" في غزة للسماح بالإفراج عن جميع الأسرى.

إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، إنّ "عدد المدنيين الذين قتلوا في قطاع غزة يظهر أن ثمة "خطأ واضحًا" في "العمليات" العسكرية "الإسرائيلية""، وفق تعبيره.

وأضاف غويتريش بأن التعاطف الذي تلقاه "إسرائيل" يتضاءل إلى حد بعيد؛ بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة. وأكد أنه يجب احترام قوانين الحرب، والكف عن الانتقاء منها حسب الحاجة.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ 24 نائبًا ديمقراطيًا بمجلس الشيوخ طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بأن يوضّح كيف سيتحقق من تخفيف "إسرائيل" الخسائر بين المدنيين.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية الانتقادات والمطالبات داخل الولايات المتحدة وخارجها بشأن موقف واشنطن من الدعم المطلق لـ"إسرائيل"، خاصة في ظل ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وتجاوزه 10 آلاف و600 شهيد وآلاف المصابين.
رقم : 1094312
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